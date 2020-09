Se construiește o nouă cale de rulare la Aeroportul Cluj Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a anunțat joi inceperea lucrarilor de construcție la noua cale de rulare paralela cu pista. Lucrarile la noua cale de rulare se vor desfașura in doua etape. Termenul de execuție pentru prima etapa este de cinci luni, iar in etapa a doua lucrarile vor fi finalizate in patru luni. 50% … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua cale de rulare se construiește pe Aeroportul Internațional Cluj. Potrivit directorului Aeroportului Cluj, David Ciceo, principalul avantaj pe care calatorii de pe aeroport îl vor resimți dupa finalizarea lucrarilor este eliminarea întârzierilor…

- Primaria Municipiului București prin Direcția Generala de Arhitectura Peisagistica și Monumente de For Public a finalizat prima etapa a restaurarii Monumentului ”Memorialul Renașterii – Glorie Eterna Eroilor și Revoluției Romane din Decembrie 1989”. Lucrarile primei etape a restaurarii au durat…

- Investițiile in extinderea și modernizarea Aeroportului din Iași este o necesitate pentru intreaga regiune. In viitor, numarul pasagerilor care il tranziteaza ar trebui sa creasca pentru a face fața standardelor și cererii. In prezent, se fac investiții importante pentru o noua cale de rulare care va…

- Lucrarile la autostrada A1 Sibiu-Pitesti au fost contractate in 2019 cu firma Porr pentru circa 127 milioane de euro. Dupa proiectarea ce a durat aproape un an, lucrarile in teren au inceput efectiv in martie 2020. Termenul pentru execuția lucrarilor este de 3 ani. Conform informațiilor CNAIR,…

- Lucrarile de construcție a drumului de centura a municipiului Chișinau sint in plina desfașurare. Pina la moment au fost realizate 15% din lucrari. Printre lucrarile de baza se numara frezarea imbracamintei existente, compactarea stratului drenant din nisip, compactarea fundației din piatra sparta,…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a anuntat lucrari pentru realizarea, pe Bulevardul Iuliu Maniu, a uneia dintre cele mai lungi piste pentru biciclisti din tara, insa OPTAR a precizat ca va cere desfiintarea pistelor, in cazul in care acestea vor fi amenajate pe trotuare. Potrivit unui comunicat…

- Finalizarea lucrarilor de reparare a Statiei de Epurare din Chisinau este preconizata pentru sfarsitul lunii august 2021. Ulterior, timp de o luna vor fi facute lucrari de testare a Statiei de Epurare a apelor uzate.

- Drumul Județean 101 Balotești-Moara Vlasiei-Gruiu-Sitaru, care leaga nordul județului Ilfov de DN1 și de autostrada A3, intra in reabilitare. Informații vor fi oferite miercuri, 8 iulie, ora 11, la sediul primariei Gradiștea. Aici va fi organizata o conferința de presa la care vor participa: Marian…