Se confirmă. Omul de afaceri de la Arad a fost ucis. Poliția Română: Explozia a fost provocată Omul de afaceri Ioan Crișan a murit in urma unui atentat. Explozia mașinii in care se afla omul de afaceri aradean Ioan Crișan a fost provocata. Ipoteza a fost confirmata de Poliția Romana. Anchetatorii ar avea deja un cerc de suspecți dupa ce au fost vizionate mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere din […] The post Se confirma. Omul de afaceri de la Arad a fost ucis. Poliția Romana: Explozia a fost provocata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Serviciului Roman de Informatii participa la ancheta privind explozia mașinii omului de afaceri, in urma careia acesta și-a pierdut viața. La fața locului a fost deplasat un laborator de probe, iar primele concluzii ar fi ca ipoteza unui atentat terorist cu bomba este exclusa. “SRI participa…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a venit cu prima reacție legata de explozia de la Arad, in care și-a pierdut viața omul de afaceri Ioan Crișan. „In legatura cu evenimentul de la Arad, facem urmatoarele precizari: SRI participa la ancheta desfașurata de Poliția Romana și impreuna cu specialiștii…

- IGPR, Poliția Arad și specialiști ai Serviciului Roman de Informații investigheaza cauzele atentatului in care și-a pierdut viața afaceristul Ioan Crișan. FILMUL ATENTATULUI: Sambata, 29.05.2021, in jurul orei 07.00, IPJ Arad a fost sesizat de la martorii care sunat la 112 ca in parcarea Profi de pe…

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan. Deșinea unica crescatorie din Romania de somn afican și crocodili. Anchetatorii au inceput audierile persoanelor care locuiesc in zona unde…

- Cei care locuiesc in zona exploziei au declarat ca incidentul a avut loc in jurul orei 7.00 dimineața. Explozia a fost atat de puternica incat a produs spargerea ferestrelor la mai multe apartamente din zona. Martorii susțin ca victima este omul de afaceri Ioan Crișan, tatal Laurei Bilcea, fosta soție…

- Mulți romani au plecat inca de vineri spre litoral și spre munte pentru a se bucura din plin de relaxarea restrictiilor. Așa ca drumul spre casa s-a dovedit anevoios, coloane intregi de mașini formandu-se, duminica, atat pe Autostrada Soarelui, cat și pe DN1. Potrivit Centrului Infotrafic din Poliția…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, marți, ca premierul Florin Citu va numi in curand un sef al Politiei Romane, dupa care la nivelul ministerului va fi demarat un amplu proces de reforma, care va include si organizarea de concursuri pe posturi. Lucian Bode a precizat ca in primele patru luni…

- Procurorii DIICOT de la structura centrala suspecteaza angajații de la Biroul Vamal de Frontiera Constanta Sud și pe polițiștii de la BCCO Constanța ca au vandut parfumuri contrafacute in valoare de apeoximativ 25 de milioane de euro, potrivit unor surse judiciare. Anchetatorii au deschis un dosar penal…