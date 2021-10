Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca șapte pacienți au murit vineri in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, nu noua, așa cum au comunicat "greșit" cei de la fața locului. "Ei trebuie sa lamureasca, eu am vrut sa va aduc informația corecta", a spus Bode, care a spus…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, acuza intr-o postare pe Facebook ca mii de teste pozitive au disparut din raportarile Covid in zilele dinaintea congresului PNL. Politicianul susține ca in acest fel DSP a temperat creșterea fulminanta a cazurilor special pentru evenimentul politic. In…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , dintre care 136 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.Pana astazi, 24 septembrie, pe teritoriul Romaniei…

- Situatia actualizata, la data de 23 septembrie 2021.Pana astazi, 23 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.172.981 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 378 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile…

- Opt pacienti infectati cu virusul SARS CoV 2 sunt internati, pe raza judetului Constanta.Conform purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica din Constanta, Tudorel Ene, opt pacienti infectati cu COVID 19 sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva din spitalele din judetul Constanta.…

- Varful valului 4 al pandemiei de COVID-19 este așteptat la finalul lunii septembrie, potrivit estimarilor Institutului Național de Sanatate Publica, iar scenariul cel mai rau la care se așteapta specialiștii in acest moment este de 4.000 de pacienți COVID-19 internați in total, in varful valului 4 –…

- In cursul dimineții de astazi, 15 august 2021, au mai fost confirmate inca 6 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.348. In intervalul 14.08.2021 (10:00) – 15.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 6 decese ( 2 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 26 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 2 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.270. In intervalul 25.07.2021 (10:00) – 26.07.2021 (10:00) a fost raportat de catre INSP 2 decese (1 barbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați…