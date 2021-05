Se confirmă: Jurnalist francez răpit în vestul Africii Autoritațile de la Paris au confirmat, duminica, faptul ca un jurnalist francez care a disparut luna trecuta in orasul Gao, din nordul Mali, a fost cel mai probabil luat ostatic de militanti islamisti din regiunea SaheL, situata in vestul Africii. Recent, Olivier Dubois a aparut intr-o inregistrare video, facand apel la autoritati sa faca tot posibilul sa il elibereze din mainile gruparii JNIM, afiliata rețelei teroriste Al Qaida. ”Totul ne face sa credem ca este tinut ostatic de un grup juhadist”, a spus șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, la postul de radio RTL. The post Se confirma:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

