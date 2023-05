Stiri pe aceeasi tema

- Germania va sprijini Ucraina cat timp va fi necesar, a dat asigurari cancelarul Olaf Scholz duminica, primindu-l pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin pentru prima oara de la debutul invaziei ruse, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres. CITESTE SI Se complica situația in Turcia:…

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, a promis luni victoria taberei sale in turul al doilea al scrutinului (28 mai), perspectiva care pare sa se concretizeze in acest moment, transmite AFP.

- Turcii voteaza azi in alegerile prezidențiale, iar ultimele sondaje sugereaza ca liderul opoziției are o șansa de a se impune in fața actualului șef al statului, deși un al doilea tur de scrutin este probabil. Alegatorii voteaza și pentru un nou parlament, iar partidul lui Erdogan pierde de asemenea…

- Este clar de ani de zile ca gagauzii detesta nazuințele pro-europene ale populației din acest teritoriu, de a locui intr-un stat civilizat. Ei sper ca Ucriana sa piarda razboiul, iar hoardele fascistului de la Kremlin sa ocupe R. Moldova, Dodon a zis-o clar – „ai noștri sunt aproape”. Dupa ce Chișinaul,…

- Ziarul britanic a subliniat faptul ca anterior Washingtonul a preferat sa vorbeasca nu despre victoria asupra Rusiei, ci despre asigurarea Kievului cu cea mai puternica poziție de negociere posibila.

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…