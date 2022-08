Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Kansas sunt chemati marti la urne sa hotarasca daca Constitutia acestui stat traditional conservator este necesar sa fie modificata in vederea retragerii garantarii dreptului la avort, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai mulți parlamentari democrați au fost arestați marți la un miting pentru dreptul la avort in fața Capitoliului, la mai puțin de o luna dupa ce Curtea Suprema a emis o hotarare care a anulat cauza Roe vs. Wade, transmite presa americana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata SUA a suspendat un general in rezerva cu trei stele din rolul de consultant, dupa ce o postare pe retelele sociale care a aparut sub numele sau a luat in deradere sprijinul Primei Doamne Jill Biden pentru drepturile la avort, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Parlamentul European solicita, joi, ca dreptul la avort sa fie inclus in Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene dupa contestarea sa in Statele Unite ale Americii, relateaza AFP. ”Orice persoana are dreptul de a beneficia de un avort legal si in conditii de siguranta”, au evocat europarlamentarii,…

- Mai multe manifestatii cu sute de persoane fiecare au avut loc sambata in Franta pentru a apara dreptul la avort si pentru a aduce un sprijin femeilor din SUA, dupa decizia Curtii Supreme de a anula protectia juridica pentru intreruperile de sarcina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Curtea Suprema din SUA a anulat vineri hotararea „Roe v. Wade”, care garanta din 1973 dreptul americancelor de a avorta. Decizia a starnit un adevarat scandal in Statele Unite, iar unii americani au ieșit in strada sa protesteze. Deputatul PNL de Timiș, Ben-Oni Ardelean, saluta decizia „istorica”…

- Hotararea Curtii Supreme de a revoca dreptul la avort al americancelor arunca Statele Unite cu 150 de ani inapoi, deplange vineri presedintele democrat, Joe Biden, intr-un discurs la Casa Alba, in care indeamna ambele tabere la manifestatii ”pasnice”, relateaza BBC News. Fii la curent cu cele…

- Lucratorii unui magazin Apple din Maryland au votat in weekend pentru a se alatura unui sindicat, devenind primii angajati din retail ai gigantului tehnologic care s-au sindicalizat in Statele Unite, transmite Reuters, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…