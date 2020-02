Se complică situaţia în estul Ucrainei: un mort, patru răniţi în luptele cu separatiştii proruşi Rebelii prorusi au incercat sa strapunga linia frontului, potrivit autoritatilor ucrainene, citate de AFP si Ukrinform. "Rebelii si ocupantii (rusi) au pus la cale o provocare cinica' intr-o 'tentativa de a face sa esueze procesul de pace", a acuzat pe Facebook presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, anuntand ca a convocat o reuniune a Consiliului pentru Securitate si Aparare Nationala (SNBO) pentru a decide masurile care necesita a fi luate. "Politica noastra de a pune capat razboiului ramane neschimbata, la fel si determinarea noastra de a riposta la orice agresiune militara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

