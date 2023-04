Se complică relația dintre Rusia și Polonia: Moscova amenință direct Varșovia Rusia a declarat ca va riposta dupa ce autoritațile poloneze au confiscat școala Ambasadei Rusiei din Varșovia, a anunțat Ministerul rus de Externe intr-un comunicat.Citește și: Bubuie un conflict neașteptat intre Polonia și Rusia: sfidare fara precedent a Varșoviei/ Video Poliția polona și personalul primariei din Varșovia au intrat in campus sambata dimineața, cerand angajaților sa paraseasca incinta, a relatat agenția de presa rusa RIA Novosti, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a confiscat sambata cladirea unui liceu rusesc, situat in sediul Ambasadei Rusiei, la Varsovia, anunta Ministerul polonez de Externe, dupa care Moscova a amenintat u o ”riposta”, relateaza AFP.”Aceasta cladire va aparține de-acum Primariei Varsoviei”, declara AFP, la telefon, un purtator…

- Uniunea Europeana a devenit ostila și "a pierdut" Rusia, iar Moscova va trata Europa intr-o maniera dura daca va fi nevoie, a declarat ministrul de Externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu publicat marți, informeaza Rador."Uniunea Europeana «a pierdut Rusia». Dar este vina ei", a declarat Lavrov…

- Ministerul de Externe al Rusiei a exclus marti patru tari dintr-un eventual efort de mediere a conflictului in Ucraina, subliniind intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa RIA Novosti, ca SUA, Regatul Unit, Franta si Germania nu pot avea pretentii la un rol de mediatori neutri in procesul…

- Construirea unui centru de pregatire militara poloneza in vestul Ucrainei va atrage Varșovia in conflict, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, in timpul unui briefing sustinut joi, informeaza TASS, potrivit Rador.Aceasta a atras atenția asupra articolelor…

- Presedintele Belarusului, Aleksander Lukasenko, va vizita China intre 28 februarie si 2 martie, a comunicat sambata Ministerul chinez de Externe, anunța Rador. Razboiul din Ucraina trebuie sa puna capat "unui ciclu de agresiune rusa" care dateaza de mult mai mult timp decat invazia lansata de Moscova…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat marți, 21 februarie, pe ambasadorul american la Moscova, Lynn Tracy, transmite Ministerul rus de Externe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Ministerul de Externe al Ucrainei transmite ca le-a pregatit o "surpriza" ucrainenilor și anunța o vizita a "principalilor parteneri" la Kiev - scrie, luni, agentia RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Canada a instituit vineri sancțiuni impotriva a 38 de persoane și a 16 entitați despre care a transmis ca sunt "complici in traficul de dezinformare și propaganda rusa", determinand o promisiune rapida de represalii din partea autoritatilor de la Moscova. Printre persoanele și entitațile vizate se…