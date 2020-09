Candidatul independent la Primaria Sectorului 1, Dan Bucura, a solicitat renumararea tuturor voturilor, subliniind ca „hotia” sau „circul” nu pot impune primarul. „Cer public renumararea tuturor voturilor din Sectorul 1!! Buletin cu buletin, fila cu fila! Am aproape 2.000 de oameni in spate care si-au pus increderea in mine acolo si nu vreau sa ii dezamagesc! Biroul Electoral Central trebuie sa isi castige credibilitatea. Sa arate oamenilor ca manevrele din timpul procesului de vot nu pot fi acceptate. La fel, nici presiunea asupra vreunui membru de acolo nu poate functiona. Nu circul sau hotia…