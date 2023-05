Se clatină scaunul prefectului Țiclea? Daca rotația premierilor va avea loc, actualul prefect al județului Buzau și-ar putea vedea scaunul in pericol. Cel puțin așa reiese din declarațiile facute, astazi, de lideri ai PSD Buzau, in cadrul unei conferințe de presa organizate la sediul de pe bulevardul Unirii. Din octombrie 2021, Prefectura județului Buzau este condusa de liberalul Daniel Țiclea. … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

