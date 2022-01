Scandalul facturilor uriașe la energia electrica pe care le-au primit, in ultima vreme, mai mulți romani pare departe de a se stinge. Mai nou, s-a aflat ca actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu, ar cam fi ramas fara susținere in partidul din care face parte, PNL. Și ca liberalii s-ar aștepta ca acesta sa demisioneze, […] The post Se clatina scaunul ministrului Energiei! Liberalii l-ar vrea plecat pe Virgil Popescu din Guvern first appeared on Ziarul National .