Se clatină dominația Bitcoin Supremația Bitcoin asupra valorii totale a pieței criptomonedelor este in scadere, pe masura ce Ethereum, cel mai mare rival al sau, a atins 3000 USD. Cea mai cunoscuta moneda digitala reprezinta acum circa 46% din valoarea totala a pieței criptografice de 2,3 trilioane de dolari, in scadere de la aproximativ 70% la inceputul anului, potrivit […] The post Se clatina dominația Bitcoin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul a provocat o scadere drastica a exporturilor britanice de alimente si bauturi. Schimburile comerciale dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana s-au micsorat cu 75,5% la inceputul acestui an.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, luni, ca incidenta in municipiul Bucuresti este in usoara scadere si se monitorizeaza situatia, precizand ca nu se doreste impunerea carantinei, anunța news.ro. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut de Departametul de…

- Astfel, in ultimele 24 de ore, 749 de rezidenti americani au murit din cauza infectarii cu COVID-19, un numar considerabil mai mic decat recordul de 4.473 de decese raportate intr-o singura zi, pe data de 12 ianuarie.Cel mai recent bilanț in care erau raportate sub 1000 de decese a fost inregistrat…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA. ‘„Este dezamagitor, dar nu surprinzator”, a declarat din Geneva Tedros…

- Hidroelectrica a incheiat anul 2020 cu un profit net de 1,45 miliarde de lei, in crestere cu 4,8% fata de anul precedent, dar cu venituri in scadere cu 8,7% la 3,9 mld. lei. “Cantitatea de energie electrica vanduta din productia proprie a ajuns la 14,58 TWh, in scadere cu 1,3% fata de 2019,…

- In 2020, peste 5.500 de companii au intrat in insolventa, in scadere cu 13%. Cele mai multe insolvente deschise anul trecut au fost in sectorul comertului cu ridicata. In 2020, marcat de criza pandemica, numarul insolventelor a fost de doar 5.564, in scadere cu 13% fata de anul anterior, cand…

- Consumul final de energie electrica in anul 2020 a fost de 53,462 miliarde kWh, cu 3,3% mai mic fata de anul 2019, iluminatul public inregistrand o scadere cu 11%, iar consumul populatiei o crestere cu 5,1%, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.…

- CHIȘINAU, 5 feb - Sputnik. Alte 776 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe 5 februarie in Republica Moldova, in scadere fața de 4 februarie, cand au fost anunțate 982 de cazuri. Cazurile noi din ultimele 24 de ore au fost depistate dupa efectuarea a 3104 teste - 2782…