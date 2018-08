Pentru Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, e un mister modul in care a aparut, si de unde, protocolul secret semnat de Ministerul Public si SRI, pe care Darius Valcov l-a dat publicitatii. ”Stim ca l-a pus Valcov pe pagina de Facebook, dar de unde i-a venit lui Valcov? Cine i l-a adus?”, a intrebat, oarecum retoric, Tariceanu, in momentul in care a fost chestionat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Mamaia, de catre jurnalisti, cu privire la persoana care ar trebui audiata in cazul protocolului secret semnat de Ministerul Public si SRI.