- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 69, pe sensul de mers catre Bucuresti, in zona localitatii Dor Marunt, judetul Calarasi. Din primele cercetari, soferul autoutilitarei a intrat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 19, pe sensul de mers catre Constanta, in localitatea Cernica, judetul Ilfov, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului, a intrat in balans si s-a rasturnat…

- Traficul este restricționat, azi, pâna la ora 19.00, pe Autostrada Soarelui, atât pe sensul catre București, cât și pe sensul catre Constanța, din cauza unor lucrari, anunța Centrul Infotrafic. Pâna la ora 19.00, pe Autostrada A2 București – Constanța, din cauza unor…

- Traficul auto este restrictionat, vineri seara, pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 17, în apropierea Capitalei, pe sensul Constanta - Bucuresti din cauza aparitiei unei denivelari pe carosabil.

- Centrul Infotrafic anunta ca pe A2 Bucuresti – Constanta, intre kilometri 167-170, respectiv 186-189, traficul rutier este ingreunat, din cauza cetii care a redus vizibilitatea sub 100 de metri.

- Un accident rutier a avut loc in aceasti dupa amiaza pe Autostrada Soarelui pe sensul catre Bucuresti, informeaza Digi24. Din primele informatii patru masini au fost implicate in accident, iar sapte persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Traficul in zona in care a avut loc accidentul a fost…

- Avand in vedere traficul aglomerat pe relatia Bucuresti – Constanta si retur in perioada minivacantei de 1 Mai, CNAIR reaminteste soferilor ca pentru utilizarea podului peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda trebuie achitat tariful de trecere (peajul).