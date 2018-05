Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul rutier este oprit, pe a doua banda a Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers dintre Bucuresti spre Constanta, in dreptul kilometrului 180, dupa ce o masina s-a rasturnat, iar o persoana a fost ranita grav, aceasta fiind transportata la spital cu elicopterul.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt inregistrate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazile din tara si nici probleme majore de fluenta a traficului.Pe Autostrada A2 Bucuresti ndash;…

- Traficul este ingreunat, joi seara, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, fara a exista victime. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Filmarile la serialul ingreuneaza traficul din municipiul Constanta. Soferii care circula astazi pe bulevardul 1 Mai trebuie sa stie ca se circula bara la bara pe sensul dinspre Gara CFR catre Soseaua Mangaliei, pe o distanta de 300 m, vizavi de parcul de la Far.De asemenea, din cauza filmarilor, sambata,…

- Circulatia rutiera se desfasoara, joi, la pranz, in conditii de ninsoare si viscol pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe drum existand un strat de 1-2 centimetri de zapada, anunta Centrul Infotrafic.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, pe Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, intre kilometrii 11 si 86, precum si mai multe drumuri nationale din judetele Calarasi DN31 Calarasi Oltenita…