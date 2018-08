Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este aglomerat si pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana la Comarnic, pe sensul de urcare catre munte, scrie news.ro.Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Prahova, pe DN 1 Ploiesti-Brasov, la Comarnic, se circula in coloana, pe urcare, km 102-106, viteza de deplasare…

- Circulatia rutiera se desfasoara in coloane, sambata, pe Valea Prahovei, la Comarnic viteza de deplasare fiind de 30 – 40 de km/h. Si pe Autostrada Soarelui, sensul spre litoral, este aglomeratie, mai ales la statia de taxare Fetesti, din cauza soferilor care vor sa plateasca taxa de pod la ghiseu.

- Traficul rutier este aglomerat duminica pe autostrada A1 Pitesti – Bucuresti, pe sensul catre Capitala, precum si la intrarea in Bucuresti. Circulatia se desfasoara cu dificultate si pe Valea Prahovei, unde s-au format coloane de masini, viteza de mers fiind de 10-15 km/h.

- Traficul rutier este aglomerat luni pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanta, precum si la statia de taxare de la Fetesti. Circulația pe DN39 este intensa si se circula ingreunat la iesirea de pe Autostrada A4 si intrarea pe DN39, la Agigea. Totodata, intre statiunile Eforie Nord si Eforie…

- Circulatia rutiera este ingreunata din cauza aglomeratiei pe Valea Prahivei, pe sensul de urcare, intre statiunile Sinaia si Predeal, precum si intre localitatile Nistoresti si Comarnic.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza aglomeratiei traficul rutier pe sensul de urcare…

- Traficul este aglomerat pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul catre munte, formandu-se coloane de masini intre Busteni si Predeal si in Comarnic, unde ploua intens, iar vizibilitatea este sub 100 de metri. Si pe Autostrada Soarelui au inceput sa creasca valorile de trafic.

- Traficul rutier este oprit, duminica, pe Valea Prahovei, in Comarnic, pe ambele sensuri de mers, din cauza ploilor abundente care au cazut in ultimele ore, pe carosabil formandu-se aluviuni, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, vineri, pe Valea Prahovei, intre Ploiesti si Brasov, in zona statiunilor montane, in Comarnic si Busteni fiind coloane de autoturisme pe drumul spre munte.