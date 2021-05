Se cere suspendarea imediată a măsurilor diferenţiate între persoanele vaccinate şi cele nevaccinate PSD solicita Guvernului sa suspende masurile diferentiate intre persoanele vaccinate si cele nevaccinate, transmitand ca acestea sunt “discriminatorii” si este “inacceptabil” ca drepturile si libertatile cetatenesti sa fie conditionate de administrarea vaccinului anti-COVID. Social-democratii sustin si gratuitate pentru testarea PCR sau de tip antigen. “PSD solicita Guvernului sa anuleze imediat masurile care introduc discriminarea cetatenilor […] The post Se cere suspendarea imediata a masurilor diferentiate intre persoanele vaccinate si cele nevaccinate appeared first on Știri online, ultimele… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, dupa sedinta de lucru cu premierul si cu mai multi ministri pe tema pandemiei, ca prima etapa de relaxare a restricțiilor va avea loc incepand cu 15 mai. Astfel, din 15 mai se elimina obligativitatea purtatului maștii in aer liber, cu excepția piețelor sau…

- Surse judiciare au confirmat faptul ca Mihai Chirica este suspect intr-un dosar DIICOT. De asemenea, senatorul Marius Bodea ii solicita lui Ludovic Orban suspendarea urgenta a primarului din funcțiile politice. Primar suspect intr-un dosar DIICOT Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, este suspect…

- Persoanele care s-au vaccinat impotriva Covid-19 pot renunța la masca atunci cand se afla intr-o incapere inchisa care este privata, a decis Inaltul Consiliu pentru Sanatatea Publica din Franta, care consiliaza autoritatile franceze in materie de politica sanitara, informeaza AFP, citat de Agerpres…

- Acuzat pe nedrept ca obstrucționeaza activitatea Guvernului, Consiliul Economic și Social a dat aviz cu observații Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. Practic, Executivul are acum și ultimul…

- Asociația Help Autism, Rețeaua organizațiilor in autism RO-TSA care inglobeaza 86 de ONG-uri care activeaza in domeniul autismului și FEDRA– Federația pentru Drepturile și Resursele pentru Persoanele cu Tulburari in Spectrul Autism- au lansat un manifest adresat tuturor parlamentarilor Romaniei dar…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca in sedinta de miercuri a Guvernului a fost adoptata hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil, iar romanii vor putea solicita cartea de identitate electronica incepand cu…

- Masurile sanitare anti-covid au scos din nou lumea in strada. Mii de austrieci și suedezi au demonstrat impotriva restricțiilor și a testarilor obligatorii. S-au inregistrat și incidente. Iar mai multe persoane au fost arestate.