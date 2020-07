Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au confiscat 200 de kilograme droguri, in primele șase luni ale anului, valoarea de piața a acestora fiind de 1,7 milioane de euro, conform unui bilanț transmis marți, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT). „De asemenea au fost…

- Prin ordonanța din data de 26.06.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism au dispus urmatoarele: 1. Clasarea cauzei sub aspectul savarșirii, in forma tentativei, a infracțiunii de acțiuni impotriva ordinii constituționale; 2. Declinarea competenței…

- "Prin rechizitoriul din data de 13.07.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatului D.D. pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, instigare…

- Procurorii DIICOT au retinut un cetatean francez, in varsta de 35 de ani, cu resedinta in municipiul Bucuresti, acuzat de savarsirea infractiunii de trafic intern de droguri de risc in forma continuata, dupa ce ar fi infiintat mai multe culturi de cannabis.Potrivit unui comunicat al DIICOT,…

- Un cetatean albanez, domiciliat in Romania, a fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prin cu 4,5 kg de cocaina si peste 8 kg de heroina, cu o valoare de peste 1 milion de euro.Potrivit unui comunicat al DIICOT, marti, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- La Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrala urmeaza sa fie efectuata o dezinfectie in toata cladirea, dupa ce un comisar sef de politie de la D.C.C.O. a fost testat pozitiv cu coronavirus. Procurorii au primit mesaje referitoare la dezinfectia…

- La data de 05.05.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatilor T.C.O. si B.V., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate…