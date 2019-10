Stiri pe aceeasi tema

- Efectivul de salariati la sfarsitul lunii iunie 2019 a fost de 111.797 persoane, in crestere cu 2.282 persoane (+2,1%) fata de sfarsitul lunii decembrie 2018, se precizeaza intr-un raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. Distributia salariatilor pe sectoare de activitate evidentiaza ca…

- Olimpiada persoanelor private de libertate va avea loc pe data de 18.10.2019 incepand cu ora 09.30 la Liceul de Construcții de mașini – Mioveni, cu participare din partea a 12 penitenciare: Craiova-Pelendava (11 deținuți), Mioveni (11 deținuți), Bacau (9 deținuți), Timișoara (10 deținuți), Severin (10…

- "Propunerile noastre au fost preluate intr-un acord pe care l-am semnat cu guvernul, iar OUG 114, capitolul de constructii este o consecinta a uneia dintre cele 19 masuri propuse de noi. Am auzit vorbindu-se mult in zona politica despre ideea de a anula aceasta ordonanta. Este un apel disperat…

- Primaria Municipiului Baia Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de conducere,vacante, dupa cum urmeaza: – sef Serviciu Disciplina in Constructii si Protectia Mediului; – sef Birou Disciplina in Constructii. Conditiile specifice necesare…

- Mai mulți ingineri de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj, instituție subordonata Companiei Naționale de Autostrazi și Infrastructura Rutiera, au fost chemați la audieri pentru a da explicații în legatura cu achizițiile ilegale de balast și asfalt, pentru repararea Drumului Național…

- Haosul de acum din Marea Britanie poate genera un dezastru major care sa afecteze nu numai economia, ci si intreaga viata sociala din UK. Ma rog, ei au vrut-o, asa ca trebuie aplicat cu strasnicie principiul neamestecului in treburile interne, asta insemnand ca putem sta impasibili si sa asistam la…

- # Haosul imobiliar din Pitesti, confirmat in documente oficiale semnate de Renate Weber # Prefectul a atacat o autorizație de construcție emisa de Primaria Pitești pentru un imobil construit de familia Caunei, insa abia dupa ce a intervenit Inspectoratul de Stat in Construcții, fiindca cel din Argeș…

- Presedintele Constantin Radulescu a supus aprobarii consilierilor judeteni, in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea de miercuri, 14 august 2019, un proiect de hotarare privind adoptarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Orasul Balcesti, in calitate de lider si UAT Judetul Valcea, in calitate…