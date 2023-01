Stiri pe aceeasi tema

- Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca instituția va face verificari amanuntite la toate societatile care intra sub incidența Ordonantei privind taxa de solidaritate, urmand sa vina cu un raspuns in cazul OMV in urmatoarele doua saptamani, potrivit News.ro . „Noi, ca ANAF, nu putem…

- Anunțul OMV Petrom, potrivit caruia ca nu va plati taxa de solidaritate in Romania a imparțit parerile. Din PNL este indicata o vina la Finanțe și Energie, PSD susține ca este o strategie de marketing. Economiștii afirma ca legea este prost facuta.

- ”Taxa de solidaritate este, as spune, o responsabilitate a acelor producatori din domeniul energiei epntru ca profiturile pe care le-au obtinut in 2022 sunt substantial mai mari decat profiturile pe care le obtineau in anii anteriori. Sigur ca Romania si producatorii de energie din Romania vor plati…

- Petrom, cea mai profitabila companie din Romania, a anunțat pe Bursa de Valori București (BVB) ca nu va achita contribuția de solidaritate, impusa de catre Guvern pentru suprataxarea profiturilor excepționale generate de criza energetica. „Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contribuție de…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18 20…

- Enel va anunța, imediat dupa inchiderea burselor, inceperea negocierilor de vanzare a diviziei din Romania catre Compania Publica de Electricitate a Greciei (PPC). Furnizorul de electricitate Enel va anunța, in aceasta seara, imediat dupa inchiderea tranzacțiilor bursiere de la Bursa de Valori București…

- Pe 30 octombrie este comemorata una dintre cele mai mari tragedii petrecute in Romania in ultimii 50 de ani, precizeaza presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu. "Ziua de 30 Octombrie a devenit de 7 ani o zi a comemorarii uneia dintre cele mai mari tragedii din ultimii 50 de ani petrecute…