Deputatul USR Iulian Bulai, presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, ii cere ministrului Culturii, Lucian Romascanu, intr-un comunicat, demiterea directorului interimar al Teatrului National Bucuresti. Solicitarea vine in contextul in care, spune deputatul, exista tot mai multe dovezi ca reputata institutie de cultura este implicata de actuala conducere interimara in propaganda pro-rusa. Bulai mai afirma ca 500 de spectatori ai Teatrului National Bucuresti au gasit, la Sala Studio, cate un exemplar dintr-o publicatie nationalista, revansarda,…