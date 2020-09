Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii cere premierului Ludovic Orban sa o demita pe Monica Anisie din funcția de ministru al Educatiei si Cercetarii, a anuntat duminica presedintele Consiliului National al social-democraților, Vasile Dincu, potrivit Agerpres. Acesta spune ca anul scolar incepe sub semnul incertitudinii si al unei…

- Intr-o postare pe rețelele sociale, Dacian Cioloș, președintele USR PLUS, ii cere demisia de onoare ministrului educației, Monica Anisie, din cauza haosului legat de inceperea noului an școlar și ataca guvernul codus de premierul Ludovic Orban, ”incompetent in chestiunea deschiderii unitaților de invațamant”.Fostul…

- Ministrul educatiei, Monica Anisie, afirma ca nu stie in prezent daca scolile vor incepe doar online de la 14 septembrie, posibilitatea evocata in urma cu doua zile de premierul Ludovic Orban. Monica Anisie a precizat ca astazi vor demara procedurile in urma carora scolile insele vor decide forma sub…

- In mulțimea de intrebari și probleme despre inceperea școlilor, premierul Ludovic Orban vine cu precizari și spune ca elevii vor merge la școala pe 14 septembrie, pentru ca dreptul la educație trebuie respectat, scrie stirileprotv.ro. Exista insa posibilitatea ca in anumite județe școala sa inceapa…

- Ziarul Unirea Declarația pe propria raspundere pentru parinți va fi ELIMINATA. Anunțul ministrului Educației despre inceperea școlii Conform ultimelor informații, declarația pe propria raspundere pentru parinți va fi eliminata din normele pentru inceperea școlii, anunța ministrul Educației potrivit…

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz solicita public ministrului educației, Monica Anisie, o comunicare clara privind inceperea noului an școlar. ”Profesorii, elevii și parinții, așteapta un raspuns clar privind inceperea anului școlar din partea ministrului educației, doamna Monica Anisie, care…