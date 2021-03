Se cere DEMISIA! Ministrul Finanțelor trebuie să plece: NU există un motiv mai bun Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat marți ca nu exista motiv mai bun pentru demisia ministrului Finanțelor decat suspendarea deductibilitații cheltuielilor cu educatia timpurie, respectiv 1500 de lei pentru crese sau gradinite. „Domnule, sincer, eu nu vad mai bun motiv de demisie sau demitere a ministrului Finantelor. Ai o lege care este in vigoare, cea cu ajutorul de 1.500 lei pentru familiile care au copii la creșa, dar nu prevezi in buget, au uitat sa aiba prevedere in buget pe o lege in vigoare si acum se gandesc ca de la 1 aprilie sa nu se mai aplice. E posibil asa ceva?… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat marți ca nu exista motiv mai bun pentru demisia ministrului Finanțelor decat suspendarea deductibilitații cheltuielilor cu educatia timpurie, respectiv 1500 de lei pentru crese sau gradinite. „Domnule, sincer, eu nu vad mai bun motiv de…

- Studenții nu vor mai beneficia de gratuitate la transportul pe calea ferata, dar vor avea o reducere de 50%. Anuntul a fost facut astazi de premierul Florin Cițu, la finalul ședinței de guvern. „Se revine la 50% reducere la transportul cu trenul pentru studenți. Nu vad aici un capat de țara”, a declarat…

- IMM-urile din Romania așteapta de cateva luni de la Guvern banii promiși. Inca așteapta și este foarte posibil sa continue mult și bine așteptarea pentru ca ministrul Economiei, Claudiu Nasui, are suspiciuni ca ceva nu e facut corect in ce privește solicitarile trimise. Premierul a trimis in control…

- In 2020 exporturile Romaniei au scazut cu peste 10%, iar deficitul balanței comerciale s-a marit cu cca un miliard de euro, iar reducerea a continuat și in prima luna a anului, anunța Asociația Naționala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania, noteaza mediafax. Anul trecut, din cauza…

- Reprezentanții industriei de spectacole din Romania susțin ca Ministerul Culturii i-a mințit in timpul negocierilor privind acordarea unui ajutor de stat pentru sectorul cultural afectat de pandemie. Dupa discuțiile care au ținut cateva saptamani, ministerul nu a acceptat nici una dintre propuneri.…

- PSD cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, pe care il acuza ca decredibilizeaza campania de vaccinare anti-coronavirus. „Cerem demisia ministrului USR-Plus al Sanatații, Vlad Voiculescu, care se dovedește un veritabil subminator al campaniei de vaccinare, pe care o decredibilizeaza prin…

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a cerut miercuri, in numele partidului, demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, pe motiv ca acesta ar fi "un veritabil subminator al campaniei de vaccinare" anti-COVID, pe care "o decredibilizeaza prin minciuni penibile". "Cerem demisia ministrului…

- PSD cere demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Senatoarea Gabriela Firea il acuza pe Voiculescu de faptul ca ar fi subminat campania de vaccinare si ar fi transmis mai multe mesaje mincinoase pe aceasta tema. "Cerem demisia ministrului USR- Plus al Sanatații, Vlad Voiculescu, care…