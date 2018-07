Se cere demisia ministrilor Culturii si Agriculturii

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, deputatul Eugen Tomac, a solicitat, duminica, ministrului Culturii, George Ivascu, si a ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa iși dea demisia din funcțiile deținute.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, deputatul Eugen Tomac, a solicitat, duminica, demisia ministrului Culturii, George Ivascu, si a ministrului Agriculturii, Petre Daea. "Cei doi ministri din Cabinetul Dancila nu mai pot ramane in functie nicio clipa, iar orice zi care se scurge…

- Gafele repetate ale membrilor Guvernului au generat o reacție din partea opoziției. Presedintele Partidului Miscarea Populara, deputatul Eugen Tomac, a solicitat, duminica, demisia ministrului Culturii, George Ivascu, si a ministrului Agriculturii, Petre Daea. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, joi, pe Facebook, pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustinand ca este „o rusine pentru natiune", titlul postarii fiind „Mars afara din Guvern, Daia!", dupa ce acesta a comparat victimele Holocaustului cu porcii incinerati din cauza pestei porcine.…

- O comparatie cu totul nefericita, menita sa ii faca pe telespectatorii unei emisiuni sa inteleaga efectele pestei porcine africane care au aparut si in Romania, l-a adus pe ministrul Agriculturii din nou in atentia opiniei publice si in special a opozitiei, care ii cere plecarea din Guvern. La doua…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, solicita demisia ministrului Culturii, George Ivascu, pe motiv ca ”majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv si irevocabil Centenarul”, informeaza...

- Liderul PMP, Eugen Tomac, cere duminica, intr-o postare pe Facebook, demisia ministrului Culturii, George Ivașcu.„Majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv și irevocabil Centenarul. Guvernul Dancila are cu totul alte preocupari in anul care marcheaza 100 de ani de constituirea Romaniei…

- Liberalii au decis, in sedinta de marti, sa depuna doua motiuni simple la adresa unor ministri din cadrul Cabinetului Dancila, in speta a sefului de la Ministerul Finantelor, Eugen Teodorovici, si, respectiv, a lui Danut Andrusca, oficialul guvernamental din fruntea Ministerului Economiei. Ratiunile…