- Evacuarea pacienților de la Spitalul de Ortopedie Foișor nu s-a incheiat. Aceasta continua și sambata, opt bolnavi urmand a fi transferați la alte spitale, dupa decizia ca unitatea spitaliceasca sa devina suport Covid. Zeci de pacienți de la Spitalul de Ortopedie Foișor din Capitala au fost scoși in…

- Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti, s-a aratat socat de situatia de la Spitalul Foisor si a cerut demiterea ministrului Vlad Voiculescu dupa decizia de evacuare de urgenta a pacientilor de...

- Evacuarea pacientilor din Spitalul Foisor, in miez de noapte, desi unii fusesera operati chiar vineri, a starnit nemultumirea presedintelui Sanitas, care a cerut demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, amintindu-i ca ar trebuie sa aiba grija de toti pacientii sai.

- Gabriela Firea, parlamentar PSD, ii cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, pentru modul in care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor din București. Bolnavii au inceput sa fie transferați la alte spitale inca de la amiaza, dar toata operațiunea a fost prelungita…

- Declarația a fost facuta in cadrul unei videoconferinte in care se discuta despre implicarea altor specialitati medicale in tratarea pacientilor Covid-19. Voiculescu le-a transmis medicilor specialisti din tara ca este necesara o adaptare rapida la bunele practici in domeniu.”Suntem intr-o situatie…

