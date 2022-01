Se cere DEMISIA lui Rafila! PROTESTE la Ministerul Sănătății Mai mulți romani se arata revoltați de masurile impuse de autoritați in contextul pandemiei de coronavirus, iar in vizorul lor a intrat chiar ministrul Sanatații, caruia i se cere demisia. Se anunța proteste importante, luni, 10 ianuarie, in fața Ministerului Sanatații. Se va cere chiar demisia lui Alexandru Rafila, in contextul adoptarii noilor restricții din cauza exploziei de infectari. Se cere DEMISIA lui Rafila! PROTESTE la Ministerul Sanatații Romanii vizați usțin ca li se incalca drepturile și reproșeaza autoritațile ca antiviralalele pentru tratamentul COVID nu se gasesc in farmacii. Protestele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

