- Victor Ponta solicita demiterea Guvernului Orban de indata. Solicitarea liderului Pro Romania vine ca o reactie la decizia CCR prin care s-a stabilit ca Guvernul a prelungit ilegal mandatele alesilor locali."Inca o data Guvernul Orban PNL a adoptat o Ordonanta evident neconstitutionala - inca…

- Curtea Constituționala (CCR) a decis miercuri, cu majoritate de voturi, ca ordonanța de urgența prin care au fost prelungite mandatele aleșilor locali, precum și legea PSD-ALDE-Pro Romania prin care Parlamentul și-a arogat atribuția de a stabili data alegerilor locale, sunt neconstituționale. CCR a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei analizeaza, miercuri, sesizarea privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, care a mutat decizia privind stabilirea datei alegerilor de la Guvern, la Parlament.Judecatorii CCR au amanat o decizie, saptamana trecuta,…

- Judecatorii CCR au amanat o decizie, saptamana trecuta, insa pe 3 iunie vor stabili daca modificarea aduse legii, in Parlament, de catre PSD, prin care data alegerilor va fi stabilita de catre Legislativ, si nu de catre Guvern, este constitutionala. Alegerile locale erau programate sa aiba loc in luna…

- Camera Deputaților a adoptat joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție au introdus o modificare majora in legea alegerilor…

- Camera Deputaților a adoptat joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție au introdus o modificare majora in legea alegerilor…

- Camera Deputaților a adoptat, joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE care prevede prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali.PNL a anuntat ca va ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa,…

- Parlamentul a votat, joi, in sedinta online, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de prelungire a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile.Pro Romania si ALDE, prin vocile liderilor Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, au anuntat ca se opun prelungirii masurilor de restrictie,…