Se cere demisia directorului ASSMB și a managerului Spitalului Foișor Alianța USR PLUS cere prin intermediul unui comunicat de presa demisia directorului ASSMB și a managerului Spitalului Foișor. Demisiile celor doi este ceruta pentru modul in care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor este inacceptabil. „Managerul spitalului a blocat formalitațile pentru transformarea Spitalului Foișor in spital COVID-19 și prin asta a intarziat nepermis de mult transferul pacienților. Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie demiși. Spitalul Foișor aparține de Primaria București, in subordinea directa a ASSMB, o structura a primariei condusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

