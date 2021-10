Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara va avea din nou caldura și apa calda, dar doar pentru o saptamana momentan, aceasta fiind o soluție de avarie gasita cu un alt furnizor de gaz, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu. El a spus ca este o problema a administrației locale, care trebuie sa gaseasca…

- Problema caldurii din Timisoara a fost rezolvata partial, pentru o saptamana. Primarul Dominic Fritz a anuntat incheierea unui contract de gaz care asigura caldura pentru o saptamana, in regim de avarie.

- Dupa o zi și o noapte in care timișorenii din spitale, dar și cei din cele 55 de mii de apartamente racordate la Colterm au stat fara apa calda și caldura, primarul Dominic Fritz anunța astazi ca va catadicsi sa cumpere gaz pentru o saptamana, dar caldura și apa calda vor fi date cu porția. „Am reușit…

- Astazi, cei peste 300 de mii de locuitori ai Timișoarei au ramas fara apa calda și fara caldura. Printre cei care stau in frig se numara și pacienții din spitalele COVID și nu numai. Livrarea agentului termic a fost taiata pentru ca datoria de peste 300 de milioane de lei nu a fost platita.

- Primarul Dominic Fritz a facut in urma cu cateva minute anunțul care zguduie Timișoara. Orașul ramane fara apa calda și caldura dupa ce furnizorii de gaze au intrerupt alimentarea companiei de termoficare Colterm. Asta inseamna ca spitale școli și 55 de mii de familii vor ramane in frig și fara apa…

- Compania E.On opreste, marti, la ora 12,00, furnizarea de gaze catre Colterm, a anuntat directorul interimar al Colterm, Cristian Mitu, in cadrul colegiului prefectural, in timp ce Tribunalul Timis a deschis procedura de intrare in insolventa a societatii de termoficare locala. Gazul ar fi trebuit…

- Timișorenii vor scoate de doua ori mai mulți bani din buzunare pentru facturile la incalzire. Asta e propunerea cu care Dominic Fritz merge, marți, in CL Timișoara, acolo unde se vor aproba noile tarife. La un nivel mai ridicat de salarizare, in Capitala, facturile au crescut cu doar 100 de lei.…

- Statele membre ale Uniunii Europene au in depozite suficiente gaze naturale pentru a face fata iernii, insa recenta crestere a preturilor arata ca este nevoie de o tranzitie rapida la surse regenerabile si sa fie reformata piata gazelor din UE, a declarat miercuri comisarul