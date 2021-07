Stiri pe aceeasi tema

- „Hai la Rudaria” este proiectul care pune in valoare patrimoniul mulinologic. La prima acțiune a existat o mobilizare impresionanta, venind voluntari din diferite colțuri ale țarii, care au facut curațenie temeinica la toate cele 22 de mori și imprejurul lor. A doua etapa va avea loc la sfarșitul aceste…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, incepand cu data de 12 iulie, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei pentru cele 775 de locuri disponibile de maistri militari,…

- De 1 iunie adu un zambet copiilor din familiile defavorizate din Oravița. Acasa in Banat face un apel pentru ajutorarea a 18 elevi buni la invațatura, dar care au o situație materiala dificila. Puteți dona jucarii, dulciuri, carți sau rechizite școlare.

- Imprejurimile celor 22 de mori de apa din zona caraseana Rudaria au fost igienizate, iar lemnul a jumatate dintre mori a fost tratat impotriva daunatorilor, in cadrul unei actiuni derulate de Asociatia Acasa in Banat, care s-a desfasurat in acest weekend si la care au participat peste 200 de voluntari…

- Peste 200 de voluntari au lucrat intens timp de 2 zile in comuna Eftimie Murgu, Caraș Severin, in cadrul proiectului “Hai la Rudaria” implementat de Asociația Acasa in Banat și finanțat de Fundația Orange. Rezultatele celor aproape 3000 de ore de munca sunt impresionante: peste 1000 de saci de gunoi,…

- La sfarșitul saptamanii trecute a fost forfota mare in comuna carașeana Eftimie Murgu (Rudaria odinioara), așezata intre dealurile de la poalele Munților Almajului. In jur de 200 de voluntari au raspuns apelului asociației „Acasa in Banat” și au venit sa dea o mana de ajutor pentru ca vestitul complex…

- Incepand din 5 mai, cei de la Asociația „Acasa in Banat” au dat startul inscrierilor pentru voluntari, la evenimentul „Color the Village”. Timp de trei zile, aceștia vor munci contra cronometru pentru a renova 30 de fațade de case din Iliada, pentru a le reda stralucirea de alta data.

- Asociația Acasa in Banat, care iși propune sa pastreze patrimoniul cultural al Banatului, sa redea culoare satului banațean și sa redescopere adevaratele valori ale acestor locuri, de la oameni gospodari la frumoasele case și poveștile lor, a deschis apelul de voluntari pentru ediția din acest an a…