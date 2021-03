Stiri pe aceeasi tema

- In urma ordinului comun emis de ministerul Educației și cel al Sanatații care permite prezenta la scoala a elevilor din anii terminali, și aceste evaluari vor putea fi organizate cu prezenta fizica a elevilor de clasele a sasea si in localitatile cu indici ridicati de infectare.”Sunt foarte importante…

- Coronavirusul a dat tuturor viața peste cap, atat a copiilor, cat și cea a parinților. Școala online a adus cu sine nenumarate provocari, iar multe persoane nu au reușit sa le faca fața. Elevii au ramas in urma cu invațatul, iar parinții au devenit din ce in ce mai stresați deoarece au fost copleșiți…

- Weekendul care tocmai a trecut a fost unul aglomerat pentru Baschet Club Athletic Neptun Constanta. Formatia de la malul marii a jucat sambata impotriva celor de la CSA Steaua Bucuresti, echipa mai bine clasata in Liga Nationala de Baschet Masculin. Elevii pregatiți de Alexandru Olteanu au inceput mai…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca Ministerul pregateste o OUG care prevede organizarea de ore, cu prezenta fizica a elevilor, pentru recuperarea materiei pierdute din cauza predarii online, urmand a se face, timp de 16 saptamani, cel putin cinci ore saptamanal. Acolo unde este cazul,…

- Peste 40% dintre elevii romani nu au putut participa la cursurile online Peste 40% dintre elevii români nu au putut participa la cursurile online pentru ca nu au avut la dispoziție dispozitivele necesare sau conexiune la internet. În același timp, aproape 40 de procente dintre…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre ultimele scenarii de redeschidere a școlilor, schimbarile pe care vrea sa faca din semestrul al doilea și situația celor 65.000 de elevi care risca sa ramana cu mediile neincheiate, pentru ca nu au putut sa faca…

- Consiliul Județean Ilfov a inceput, miercuri, o ancheta la Centrul de Plasament nr. 6 din Voluntari, unde un copil a fost batut de un paznic. Unitatea sociala se afla in subordinea Consiliului Județean. CJ Ilfov a emis miercuri o dispoziție prin care a fost formata o comisie care analizeaza „in regim…

- Tot mai mulți dascali din județul Teleorman aleg sa renunțe la meserie in aceasta perioada și iși depun dosarele de pensionare. Mulți dintre aceștia solicita chiar sa se pensioneze anticipat. O parte dintre cei care raman in sistem au probleme in a se adapta sistemului de invațamant online. De aceea,…