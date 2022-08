Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada in care prețurile la imobiliare au crescut abrupt in toata Europa, in Scoția a aparut o oferta cel puțin surprinzatoare: o casa cu mai multe dormitoare, plus anexe, se vinde cu tot cu insula pe care se afla la un preț mai mic decat costul mediu al unui apartament in Londra.

- Carbunaru a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca pana in 2027 este alocata suma de 1,5 miliarde de euro pentru reabilitarea infrastructurii de irigatii. “Astazi, in sedinta de Guvern, a fost aprobata lista pentru amenajarile de irigatii pentru care se va reacorda caracterul de utilitate…

- “In privinta, insa, a culturilor la care vremea creeaza probleme, porumbul si floarea soarelui, ele sunt afectate. Echipele de control care sunt stabilite prin ordinul prefectului sunt la fata locului, determina in fiecare zona in parte care este gradul de afectare, care sunt pierderile, intocmesc documentele…

- Twitter a trimis e-mail-uri celor care platesc pentru serviciul Twitter Blue, anuntandu-i ca, in Statele Unite, acesta va costa 5 dolari pe luna, in loc de 3 dolari pe luna cat costa pana acum. Scumpiri similare au loc si in alte tari in care abonamentul este disponibil, precum Canada, Australia si…

- Casa in care a copilarit Arsenie Boca, considerata loc sfant, a fost scoasa la vanzare. Mosia poate fi achizitionata de pe un site de vanzari-cumparari, dupa ce a fost scos la vanzare de catre o agenție imobiliara din Cluj-Napoca. Casa se afla pe un teren de 8,5 hectare și se afla pe dealul Bujoara,…

- Nu face senzație doar pe terenul de tenis, ci și in afaceri. Simona Halep, caci despre ea este vorba, deține un hotel de lux pe una dintre cele mai spectaculoase plaje de la malul Marii Negre. Iata cat trebuie sa scoți din buzunar pentru a te caza o singura noapte in complexul exclusivist pe care il…

- Care este plaja din Romania deținuta și de Ciprian Marica. Cați bani te costa ca sa inchiriezi un șezlong. Ciprian Marica deține una dintre cele mai cunoscute plaje de la malul Marii Negre. El mai deține și un apartament de lux in vecinatate. Acesta a investit aproximativ jumatate de milion de euro…

- "Opriti privilegiile pentru Rusia incepand cu schema pasapoartelor de aur si dubla cetatenie. Va rugam sa nu le permiteti sa abuzeze de insula voastra", a spus presedintele Zelenski intr-un discurs de zece minute adresat parlamentului maltez."Va rog sa faceti verificari, sa vedeti ce rusi incearca sa…