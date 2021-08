Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt organizeaza un nou concurs in vederea gasirii unui nume pentru un pui de zimbru venit pe lume in captivitate. Potrivit Agerpres, De aceasta data este vorba despre un mascul fatat in luna iunie, in Gradina Zoologica “Dragos Voda” a Parcului. “Regula concursului este ca numele propus sa inceapa cu particula “Ro”, iar pentru a va inscrie in competitie trebuie sa trimiteti propunerea de nume, impreuna cu motivatia numelui ales, pana in data de 10 august 2021. Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook a Parcului Asteptam propunerile dumneavoastra…