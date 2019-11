Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Dej și Gradinița cu Program Prelungit ”Arlechino” au marcat astazi finalizarea proiectului ”Reabilitarea, extinderea și dotarea Gradiniței cu Program Prelungit „Arlechino”, de care beneficiaza cei peste 160 de copii care frecventeaza gradinița și cadrele didactice. Proiectul implementat…

- Cea de-a doua ediție a proiectului educațional ”Arta de a conduce” s-a desfașurat in holul Palatului Administrativ, marti, 29 octombrie a.c., unde au fost premiați elevii selectați sa ocupe pentru o zi funcția de prefect al județului Maramureș, președinte al Consiliului Județean Maramureș și inspector…

- Salvamontiștii borșeni au nevoie de ajutor pentru a finaliza lucrarile de construcție la refugiul amplasat pe Varful Gargalau, unul dintre cele mai vizitate din Munții Rodnei. „Mergem din nou in Gargalau sa ducem la capat constructia refugiului.Primaria Orașului Borșa si Departamentul pentru Situatii…

- Neglijenta unor angajate de la o gradinita din Satu Mare i-a pus viata in pericol unui copil de 2 ani si zece luni. Baietelul a intrat nesupravegheat in bucataria unitatii si a bagat in gura o substanta de curatat sub forma unei pastile. Imediat i s-a facut rau si a fost dus de urgenta la […] Source

- Baimareanul Arpad Halasz administratorul unei firme de inchirieri mașini a facut un apel disperat pe rețelele de socializare pentru a localiza una dintre mașinile pe care le are in firma. „Am nevoie urgent de multe distribuiri, un client nu o adus mașina Inapoi și nu știu unde este mașina. Orice informație…

- Anunț de ultima ora! Se cauta sute de polițiști! Vezi ce trebuie sa faci pentru o cariera in Politie! Daca te-ai hotarat sa fii polițist, iți reamintim ca, pana la data de 15 noiembrie 2019, au loc inscrierile candidaților pentru participarea la concursurile de admitere in școlile de agenți de poliție.…

- Peste 2,8 milioane de elevi incep scoala, luni, in peste 6.200 de unitati cu personalitate juridica si structuri ale acestora. Cursurile incep in 9 septembrie si se incheie in 12 iunie. Semestrul I se va incheia in 20 decembrie, iar al doilea semestru incepe in 13 ianuarie. Potrivit datelor oferite…

- PSD se reunește de urgența, luni, intr-o ședința de urgenta a Comitetului Executiv National, incepand cu ora 17.00, la Palatul Victoria. Convocarea CEx vine in contextul deciziei ALDE de iesire de la guvernare, dupa ultima discutie purtata de liderii coalitiei luni dimineata.Potrivit unor…