Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale au deschis sambata dimineața primul centru de vaccinare drive thru din țara in parcarea unui mall din Deva, unde au fost organizate patru fluxuri de vaccinare cu serul produs de Pfizer-BioNTech scrie Hotnews . „In aceasta dimineața, la ora 10.00, a inceput la Deva acțiunea de vaccinare…

- Politia Timis face apel la populatie sa ajute la identificarea mai multor persoane care au fost implicate in incidentul de luni, din zona Garii de Nord din Timisoara, in urma caruia un migrant afgan a fost ucis, iar altul ranit. Politia Timis a facut publice, miercuri, imagini in care apar mai multi…

- IN ATENȚIA CETAȚENILOR!I-ați vazut? Contactați de urgența POLIȚIA! Avand in vedere evenimentul din data de 19 aprilie a.c., petrecut in zona Garii de Nord din municipiul Timișoara in care au fost implicate mai multe persoane necunoscute, și in urma caruia a rezultat decesul unui barbat și ranirea altuia,…

- Timișoara a intrat in carantina acum doua saptamani, cu o rata de 7 la mie, și va ieși luni, cu o rata de 8 la mie. Decizia de prelungire a restricțiilor a picat la vot, prin urmare Comitetul pentru Situații de Urgența a decis sa redeschida orașul de pe Bega. In cele doua saptamani care […] The post…

- Autoritatile din Rusia au informat marti despre detectarea pentru prima data in tara a variantei sud-africane a SARS-CoV-2. Intr-o analiza recenta, dintr-un total de 8.169 de teste au fost depistate 28 tipuri de coronavirus apartinand tulpinii britanice si doua variantei sud-africane, se arata intr-un…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Un adult de 61 de ani și un copil de 4 ani au murit inecați dupa ce s-au prabușit sub gheața subțire a unui lac de acumulare. Cazul a fost confirmat de ofițerul de presa al Poliției Olesea Gherman. © Photo : Ministerul Sanatații, Muncii și Protectiei SocialeDoi copii,…

- O noua transa cu doze de vaccin anti-COVID a ajuns in județul Hunedoara Foto: facebook.com/ROVaccinare "Reporterii actualitatii", Realizator: Mihaela Stefan, Reporter: Ilie Pintea Realizator: "Ajungem acum în Hunedoara. O noua transa cu doze de vaccin…