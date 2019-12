Se cauta stivuitoristi: cu salarii de maxim 3.000 lei, companiile gasesc cu greu candidati pentru aceasta meserie

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii cu varste mai mari de 45 de ani isi gasesc cu mai multa dificultate un loc de munca in Romania, in 2019, astfel ca doar 1 din 4 candidati peste 45 ani isi gaseste un job, in timp ce raportul scade la 1 la 3 in cazul candidatilor sub aceasta...

- Lipsa resurselor umane continua sa fie o problema pentru angajatori. Companiile sunt nevoite sa acopere cu 15% mai multe poziții noi in ultimul trimestru din acest an comparativ cu perioada similara din 2018, dar cu toate acestea nu sunt dispuse sa atraga candidați cu salarii mai mari sau ofera pachete…

- Speranța de angajare a tinerilor a crescut in primele noua luni ale anului cu 15% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Candidații aflați la inceput de drum in cariera au putut aplica la peste 5.000 de joburi tip entry level (0-2 ani experiența), disponibile in mare parte in București, Timișoara,…

- Speranța de angajare a tinerilor a crescut in primele noua luni ale anului cu 15% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Candidații aflați la inceput de drum in cariera au putut aplica la peste 5.000 de joburi tip entry level (0-2 ani experiența), disponibile in mare parte in București, Timișoara,…

- Companiile sunt nevoite sa acopere cu 15% mai multe poziții noi in ultimul trimestru din acest an comparativ cu perioada similara din 2018, dar nu sunt dispuse sa atraga candidați cu salarii mai mari, potrivit unui studiu Best Jobs, potrivit Mediafax.Unul din patru angajatori care continua…

- Companiile se confrunta in continuare cu o lipsa de angajați, dar puține sunt dispuse sa ofere salarii mai mari. Care sunt pozițiile cel mai greu de ocupat Lipsa resurselor umane continua sa fie o problema pentru angajatori, insa puțini sunt dispuși sa ofere salari mai mari pentru a atrage angajații…

- Lipsa resurselor umane continua sa fie o problema pentru angajatori. Companiile sunt nevoite sa acopere cu 15% mai multe poziții noi in ultimul trimestru din acest an comparativ cu perioada similara din 2018, dar cu toate acestea nu sunt dispuse sa atraga candidați cu salarii mai mari sau ofera pachete…

- Cei mai cautați angajați din Romania. “Anul 2019 a fost anul specialistilor, al candidatilor maturi, cu experienta” CV-urile care au inregistrat cele mai multe vizualizari pe platforma eJobs in perioada ianuarie-august 2019 sunt cele ale candidatilor din grupa de varsta 36-45 de ani, informeaza…