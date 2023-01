Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de medicamente din Romania spun ca vor asigura in continuare aprovizionarea cu produse care contin Ibuprofen si Paracetamol, inclusiv in variante pediatrice. La finalul intalnirii de astazi cu reprezentantii furnizorilor, ministrul sanatatii, doctorul Alexandru Rafila, a mentionat ca s-au…

- Ministerul Sanatații a publicat lista medicamentelor antitermice, antiinflamatorii și antivirale disponibile in farmacii care inlocuiesc tratamentele lipsa de pe piața. Ibuprofen Paracetamol Oseltamivirum In perioada 19 - 25 decembrie au fost raportate la nivel national 140.688 de…

- Ministerul Sanatații a publicat lista medicamentelor antitermice, antiinflamatorii și antivirale disponibile in farmacii care inlocuiesc tratamentele lipsa de pe piața. Acestea sunt Ibuprofen, Paracetamol și Oseltamivirum. In perioada 19 – 25 decembrie au fost raportate la nivel national 140.688 de…

- Pentru anumite categorii de medicamente – antibiotice pentru copii și oncologice – Ministerul Santații ia in calcul posibilitatea restricțioarii temporare de la export, a anunțat, marți, ministrul Sanatații. ”Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite categorii de medicamente,…

- Valul agresiv de viroze la copii din ultima perioada a dus și la o criza a medicamentelor pentru copii in farmaciile din Romania. In acest context, Ministerul Sanatații a comunicat, ieri, o lista a medicamentelor antitermice și antiinflamatoare de uz pediatric disponibile in acest moment in farmaciile…

- Consumul mare de ibuprofen și paracetamol din aceasta perioada, din cauza numarului mare de infecții respiratorii, a dus la o criza a medicamentelor pentru copii. PRIMER ofera explicații și recomandari parinților.

- Situație incredibila facuta publica de insuși ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Acesta a declarat vineri ca prețul de referința al medicamentelor are la baza numeroase pastile care nu mai exista pe piața de multa vreme.

- Criza medicamentelor ia amploare, iar producatorii vin cu un avertisment sumbru: din cauza prețurilor uriașe la energie, gaze și utilitați, o parte dintre tratamentele produse in țara noastra ar putea disparea de pe piața. In spitale și farmacii deja lipsesc zeci de tipuri de medicamente, iar in farmacii…