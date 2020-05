Se cauta solutii pentru construirea unor locuinte-tip de numai 20.000 sau 30.000 de euro - concurs de arhitectura

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca este aproape de o decizie finala in privinta somajului tehnic, prefigurandu-se prelungirea acestuia pentru acele sectoare ale economiei in care vor ramane restrictii dupa data de 15 mai. Decizia va fi luata dupa noi discutii cu partenerii…

- Numarul contractelor de munca suspendate de la inceputul starii de urgenta a atins, marti, 1.005.508 de unitati, in crestere fata de ultima situatie anuntata anterior, joi, de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), de 901.623 de contracte suspendate. Potrivit cifrelor furnizate ministerului…

- Apple a prezentat, miercuri seara, a doua generatie a iPhone SE. Noul model lansat de Appel seamana la aspect cu iPhone 7 sau 8, are un ecran de 4.7 inci Retina HD si un senzor de amprenta. Nu beneficiaza insa de recunoastere faciala. Pretul anuntat de Apple pentru SUA este de la…

- Pandemia de coronavirus afecteaza si Pirelli, cel mai mare angajator din judetul Olt, care a decis sa-si trimita in somaj tehnic toti angajati. Este vorba despre aproximativ 4.000 de salariati, scrie Gazeta de Sud. Astfel, angajatii intra in somaj tehnic timp de o saptamana, in intervalul…

- Euro a crescut puternic marti si a depasit pragul de 4,84 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8448 de lei/unitate, o crestere de 0,43%. Acesta este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR pentru euro. -Stire in curs de actualizare- ...citeste mai departe…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea "extrem de fragila" a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI). Intr-o nota adresata ministrilor…

- Lansarile de produse Apple din prima parte a acestui an nu vor fi afectate de epidemia de coronavirus, desi semnele de intrebare privind stocurile acestora raman. Cand Apple a anuntat la inceputul saptamanii ca veniturile din primul trimestru vor avea de suferit de pe urma coronavirusului,…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, avertizeaza ca epidemia de coronavirus aflata in plina desfasurare ar putea avea drept consecinta o penurie de medicamente in Europa, in contextul in care multe dintre substantele chimice folosite in produsele farmaceutice sunt produse in China. "Destul…