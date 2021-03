Se cauta solutii pentru a preveni raspandirea infectarilor cu Covid in salile de fitness

Subprefectul Lavinia Kiss a mediat o intalnire cu reprezentanții salilor de fitness din județ in vederea identificarii celor mai bune soluții pentru a preveni raspandirea infectarilor cu coronavirus in asemenea locații, in situația menținerii activitații acestora in actualul context epidemiologic. S-au analizat condițiile de acces, metodele de igienizare, respectarea prevederilor privind amplasarea aparatelor de fitness […]