- Medicul epidemiolog al DSP Suceava, Catalina Zorescu, ar fi fost chemata de acasa la miezul noptii ca sa îl testeze pe presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, scrie ReporterIS. Informatia apare în dosarul penal aflat în lucru la Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava. …

- Ionel Oprea susține ca le-a ordonat in scris celor de la Suceava sa faca raportarile corect, cu toate acestea acest lucru nu s-a intamplat. Conducerea militara a pus aceasta situație și pe masa procurorilor care se ocupa de ancheta penala. Citește și: Nelu Tataru cere o evaluare a modului…

- Dupa ce a intrat in contact cu un asistent de la SCJU Constanta, infectat cu noul coronavirus, si in urma efectuarii primului test PCR, medicul a stat in izolare 14 zile. "Medicul a activat in cadrul sectiei Medicina Interna II. In cadrul anchetelor epidemiologice din aceasta sectie, medicul a efectuat…

- Dana Rogoz este insarcinata și va deveni mama pentru a doua oara, peste cateva zile. Actrița s-a consultat cu medicul ei și a decis sa nasca prin cezariana. Vedeta a scris un mesaj pe blogul personal, in care marturisește ca se teme de infectarea cu coronavirus. „Daca m-as infecta pana la nasterea ta,…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost externat din spital si s-a intors la serviciu in cursul zilei de vineri, 10 aprilie. Seful administratiei judetene sustine ca a informat Directia de Sanatate Publica Suceava cu privire la faptul ca rezultatele ultimelor doua teste pe…

- Vești bune de la Suceava. Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava s-a vindecat de coronavirus și a fost externat. Acesta a fost testat de doua ori și rezultatele au fost negative.Citește și: BALBELE continua: Raed Arafat și Alexandru Rafila SE CONTRAZIC privind protecția oferita de maști…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a solicitat alocarea de urgența a fondurilor necesare pentru noul spital municipal din Falticeni. In acelasi timp, Gheorghe Flutur i- a cerut prefectului de Suceava aducerea de containere pentru a crea un triaj epidemiologic in afara pavilioanele existente.…

