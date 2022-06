Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre muncitorii de la Citadin care au fost raniti in accidentul rutier din noaptea de joi spre vineri, de o soferita aflata sub influenta alcoolului, are nevoie de sange. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Șoferița care a spulberat mai multi muncitori, 4 dintre acestia pierzandu-si viata, in noaptea de joi spre vineri, in Iași, s-a predat.Tanara de 39 de ani a ajuns la spital, dar a fost lasata sa plece dupa ce a refuzat sa continue investigatiile medicale. Pana in jurul orei 11.00, ea a avut telefonul…

- Pe langa cei patru morți, au fost și patru persoane ranite grav in urma accidentului rutier din Iași, cand o mașina care circula cu viteza a lovit o cladire, ricoșand intr-o autoutilitara cu muncitori de la compania municipala de mentenanța a drumurilor. Printre aceștia și șoferița de 39 de ani care…

- O femeie de 38 de ani, care se afla la volanul unei masini ce circula dinspre cartierul Pacurari spre zona Bibliotecii Central Universitare din Iasi, a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta, langa

- Un accident grav a avut loc in Iași in aceasta noapte. 8 muncitori care reparau un drum din oraș au fost loviți de o mașina condusa de o femeie. Duba lor a fost impisa, iar oamenii au fost prinși sub vehicul.

- Elevul din orasul Flamanzi, judetul Botosani, care a suferit arsuri prin incendiere in timpul orelor de curs, a fost adus la Spitalul de Pediatrie "Sf. Maria" din Iasi, unde medicii au constatat ca are rani de gradele II si III pe 20- din suprafata corporala. Politistii din Botosani au deschis o ancheta…

- Cei doi copii care au fost salvati din casa care a luat foc zilele trecute in comuna vasluiana Tacuta, in varsta de 6 si 10 ani, se afla in stare stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Medicii spun ca au arsuri pe 27-, respectiv 40- din corp. Cand a izbucnit incendiul, in casa se aflau trei…

- Femeia in varsta de 46 de ani a fost transportata de echipajul de prim ajutor la Spitalul “Sf. Spiridon”.Copilul a ajuns cu echipajul de terapie intensiva mobila la UPU Spitalului de copii “Sf. Maria” și este evaluat de catre medici.“Astazi, 01 aprilie, in jurul orei 10.30, polițiștii rutieri au fost…