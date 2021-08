Se caută români pentru muncă în străinătate! Se poate câștiga și 15.000 de euro pe lună Oferta de job-uri in strainatate pentru romani a crescut semnificativ in ultima saptamana, in special pentru personal calificat, se arata in datele puse la dispozitie de platforma bestjobs pentru emisiunea ”Ora de profit.ro” de la Prima TV. Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie pentru Elvetia, cu experienta cuprinsa intre doi si cinci ani, specializare finalizata si vorbitor de germana. Salariul este cuprins intre 10.000 si 15.000 de euro brut pe luna. Aceeasi suma se ofera in Franta pentru un medic stomatolog, cu experienta de minim doi ani si vorbitor de franceza. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

