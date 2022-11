Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a pornit un dosar penal pe faptul survolarii spațiului aerian al Moldovei de rachetele rusești pe 10 octombrie, precum și a detonarii unui dispozitiv exploziv in apropierea localitații Naslavcea, Ocnița, la 31 octombrie…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii de investigație din cadrul Poliției, le-au atribuit statut de banuit la opt persoane și au ridicat 380 000 lei și alte probe, ca urmare a perchezițiilor matinale de vineri,…

- Procuratura Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale are 4 procurori noi. Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat astazi in ședința caștigatorii concursului. Deși au fost anunțate 5 locuri vacante, doar 4 candidați au promovat concursul.

- Ofițerii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord, au reținut un tanar din raionul Ocnița pentru trafic de droguri, chiar in timp ce le vindea, transmite…

- In aceasta dimineața, procurorii au descins la mai multe posturi vamale interne din Chișinau. Informația a fost transmisa pentru Realitatea.md de catre surse demne de incredere și confirmata de catre serviciul de presa al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate si Cauze Speciale (PCOCS).…

- Procuratura a incheiat urmarirea penala pe inca trei capete de acuzare in privința lui Alexandr Stoianoglo. Este vorba despre cel in care procurorul general suspendat al PG este acuzat de abuz de serviciu savarșit in interesul unui organizații criminale, manifestat prin eliberarea din detenție a lui…

- Doi barbați din raionul Florești, unul dintre care este student la drept la o universitate din Romania, au fost condamnați in prima instanța la patru ani de inchisoare cu suspendare pentru tentativa de contrabanda cu țigari. La fel, cei doi urmeaza sa achite și contravaloarea unui autocamion și a unei…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a dosarului de invinuire a unui barbat din Ungheni pentru mercenariat in favoarea autoritaților nerecunoscute din regiunea Donețk a Ucrainei. Acesta are virsta de 34 de ani și are domiciliul…