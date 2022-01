Ministerul Apararii Nationale (MApN) recruteaza parașutiști-comando pentru un batalion din Bacau. Inscrierea se face pana pe data de 28 ianuarie, urmand ca preselecția sa aiba loc in perioada 31 ianuarie – 4 februarie. “Daca ești soldat gradat profesionist și vrei sa faci parte din colectivul Batalionului 53 Comando “Smaranda Braescu” Bacau, citeste cu atentie urmatoarele detalii: Mai ai timp pana pe data de 28 ianuarie sa te inscrii pentru participarea la Programul pregatitor in vederea evaluarii și selecției parașutiști-comando, care se va desfașura in perioada 28.02 – 01.04.2022 și la Programul…