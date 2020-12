Se caută miniștri pentru Cabinetul Cîțu PNL, USR -PLUS și UDMR au ajuns la negocierile pentru programul de guvernare dar, in paralel, in partide au inceput discuții despre cei care vor prelua ministerele in cabinetul Cițu. Daca unele nume par batute in cuie, pentru unele portofolii bursa zvonurilor e in toi. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- De ieri incoace se vehiculeaza tot mai multe nume de posibili ministri dupa ce Ludovic Orban, Dan Barna, si Dacian Ciolos, si Hunor Kelemen, anuntat ca au cazut de comun acord asupra numelui viitorului premier. Asa se face ca viitorul cabinet ar putea arata astfel, iar in carti, cum se spune apar si…

- Firma Aedificium Projektentwicklung cauta asistenta in constructii pentru santierul din Turda. Postul disponibil este pe durata determinata, intreaga activitate desfasurandu-se pe santierul din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Filiași (Liga 3) și FC U Craiova 1948 (Liga 2) se infrunta astazi, de la ora 14:30, in turul 4 din Cupa Romaniei. Meciul nu va fi televizat, insa poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. In turul precedent, liderul din Liga 2 a trecut de CSM Reșița, scor 2-1, in vreme ce Filiași a invins-o pe…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a oferit o serie de declarații dupa ce in ultimele luni a decis sa se retraga din viața publica. Latifundiarul a discutat despre masurile pe care dorește sa le ia pentru a combate virusul COVID-19. Becali s-a prezentat la Inalta Curte de Casatie…

- Finantele cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor și dupa 1 ianuarie 2021. Cițu: Economia nu si-a revenit si avem in continuare nevoie de astfel de facilitati Ministerul Finantelor Publice cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor pentru clientii…

- Pasajul IMAIA care leaga Timișoara de zona Polona, respectiv de Utvin, in zona fostei fabrici de zahar, are nevoie de cațiva ani de intervenții serioase. Reprezentanții primariei cauta pe cineva care sa pregateasca documentația pentru reabilitare.

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3, susține ca Gabriela Firea nu se poate abține, ci „ataca, zgarie și cauta vinovați pentru propriul eșec”. Negoița afirma ca Firea era „terorizata de...

- Elena Strokova, membru al Comitetului Dumei de Stat pentru Afaceri Internaționale, a numit o modalitate care ar garanta finisarea construcției gazoductului rusesc Nord Stream 2. Acest lucru a fost relatat de Interfax. Potrivit deputatului, Moscova ar fi trebuit sa ofere Berlinului o „reducere semnificativa”…