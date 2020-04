Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța Militara nr. 8, aflata in pregatire, va fi prezentata, ca de obicei, de ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, alaturi de secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat.La noul act normativ vor avea propuneri mai mulți miniștri, puncte de vedere care vor fi reglementate astfel incat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca „va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta”. In acest sens, seful statului a spus ca textul decretului va fi elaborat in aceasta saptamana, iar saptamana viitoare va decreta starea de urgenta pentru inca o luna. „Tragand linie si adunand, am ajuns la…

- O echipa de oameni de stiinta din China a anuntat ca a izolat mai multi anticorpi pe care ii considera "extrem de eficienti" la blocarea capacitatii noului coronavirus de a patrunde in celule si care ar putea fi de folos la tratarea sau prevenirea COVID-19, informeaza

- Un avion de pasageri al Air Tahiti Nui a inregistrat cel mai lung zbor de pana acum al unui avion de pasageri, 15.715 kilometri, intre Papeete, Tahiti (Polinezia franceza) si Paris, Franta.Industria aviatiei a fost puternic lovita de criza coronavirusului. Mii de zboruri au fost anulate pana…

- E criza oameni buni, criza de medicamente, criza de alimente, crize de produse de igiena sau sanitare. Asta doar pentru populația de rand, deoarece pentru unii, mari primari pe viața, e criza de imagine. Cauta cu disperare orice modalitate de a fi vazuți, de a fi aplaudați, de a fi ovaționați și ridicați…

- Avand in vedere situația tensionata din Romania, oamenii privesc cu incertitudine ziua de maine, dar datorita spectrului unei posibile imbolnaviri este necesar sa invațam cateva exerciții care sa ne ajute sa diminuam și chiar sa scapam de starile de frica, stres, disperare, panica etc. care se pot ...

- Deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei juridice, apreciaza ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa decreteze starea de urgenta,scrie AGERPRES.RO.Presedintele Iohannis trebuie sa declare starea de urgenta Asta daca are un plan de criza, daca vrea sa ofere un cadru legal pentru restrangerea unor…

- ​Pentru a limita expunerea personalului medical la COVID-19 și a diminua vizitele românilor la medic pentru problemele de sanatate comune, Doclandia.ro, o soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, a demarat o campanie de mobilizare pentru…