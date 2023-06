Se caută doi șefi pentru CEO Se cauta doi noi șefi pentru Complexul Energetic Oltenia(CEO). Un post din Consiliului de Supraveghere este vacant in momentul de fața. Postul a devenit liber in urma demisiei lui Adrian Daianu. Acesta a fost membru al PNL și acum este membru al PSD. Cel mai probabil, pe postul ramas liber va fi desemnat un reprezentant al PNL. Numirea va avea loc in ultima decada a lunii iunie. Este vorba de ședința Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia, programata pentru data de 26 iunie. Atunci va fi desemnat un inlocuitor pentru Adrian Daianu, va fi stabilita forma și durata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

