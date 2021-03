Podul de la Malu Mare, calvarul soferilor care circula pe DN 55 Craiova – Bechet, va avea parte de un constructor care sa se ocupe strict de finalizarea lucrarilor de reabilitare si consolidare demarate in 2018 si lasate de izbeliste. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat in decembrie 2020 contractul cu firma italiana SECOL, constructorul care trebuia sa duca la bun sfarsit obiectivul „Consolidare si amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400 – km 71+100“. Societa Edile Costruzioni e Lavori SA a demarat lucrarile in 2015, dar pana in 2019 s-a ocupat mai mult…