- FOTO| Reabilitarea și modernizarea Pieței Agroalimentare Dr. Constantin Hagea din Aiud, la a patra licitație. Prețul, crescut la peste 1.2 milioane de lei Primaria Aiud a lansat, marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) licitația pentru execuția lucrarilor de reabilitare și modernizare…

- SUA vor investi 152 de milioane de dolari in 15 lucrari de modernizare a infrastructurii bazei aeriene de la Campia Turzii din Romania. Primele lucrari vor demara in perioada mai-august, informeaza US Air Force. Dupa lucrarile de modernizare, noua pista a bazei va permite aterizarea și decolarea avioanelor…

- Modernizarea DJ 504 LIM. Jud.Teleorman-Popești-Izvoru-Recea-Cornațel-Vulpești (DN65A) constituie unul dintre cele mai mari proiecte din regiunea Sud-Muntenia și unul dintre cele mai importante proiecte pentru județul nostru. Valoarea totala a proiectului este de 85.913.743,72 lei, dintre care 80.848.922,92…

- Investitiile straine directe au scazut cu 16,23% in primele doua luni ale acestui an, la 578 milioane de euro, comparativ cu 690 milioane de euro in perioada similara din 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in…

- Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019. Primele trei tari din care Romania a importat in 2020 produse agroalimentare cu cele mai mari…

- Cel mai mare proiect cu fonduri europene derulat in municipiul Buzau, care prevede asfaltarea a trei artere ale orașului, este gata de start. Reprezentanții Primariei Buzau au semnat contractul cu firma austriaca Strabag, cea care se va ocupa de modernizarea celor trei strazi mari din municipiu. Contractul…

- In primele trei luni ale lui 2021 autoritațile romane au capturat mai mult de 14 milioane de țigarete de contrabanda, conform datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro. Valoarea totala pe piața neagra a țigaretelor confiscate in primele trei luni ale anului de catre autoritațile romane se ridica…

- Strada Valea Morilor, situata in intravilanul orașului Zlatna, va fi modernizata. Primaria Zlatna a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru proiectare, verificare tehnica, asistența tehnica și execuție lucrari pentru obiectivul ”Imbunatațirea calitații vieții in…