- Doar circa 60 din cele 200 de persoane care au fost concediate de la una din societatile comerciale din judetul Tulcea afectate de pesta porcina africana (PPA) au beneficiat de servicii de preconcediere, a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Agentiei Judetene pentru Ocuparea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.217 locuri de munca vacante pentru romanii care dores sa lucreze peste granite. cele mai multe slujbe sunt disponibile in Olanda pentru muncitori in gradinarit, manipulanti marfa si culegatori de fructe si legume.

- Potrivit Agenteia Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, cei interesati de un job in Olanda au la dispozitie 110 posturi pentru bucatari, 100 pentru lucratori in sera, 30 pentru lucratori ȋn bucatarie si tot 30 pentru lucratori la banda de productie. De asemenea, firmele olandeze mai…

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis sprijina angajatorii care au deficit de forta de munca, subventionand

- Prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, firmele din judet pun la dispozitia persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 227 de joburi, cele mai multe fiind in productie si prestari servicii si in industria confectiilor. 20 de firme din productie si prestari…

- Galatenii care sunt in cautarea unui loc de munca pot alege din cele 427 de locuri de munca vacante din municipiu aflate in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati la inceputul acestei saptamani. Cele mai multe posturi vacante sunt pentru: ucenic (100), lucrator pentru…

- Angajatorii salajeni pun la dispoziția persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca aproape 200 de posturi, mai mult de o treime dintre ele fiind in productie si prestari servicii, au anuntat reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj. Potrivit sursei citate, 19 companii…

Pe lista ofertelor de angajare intocmita in aceasta saptamana de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Timis, se regasesc